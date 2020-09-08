В Уфе пенсионеру-музыканту чуть не разбили баян

Уфимцы стали свидетелями одностороннего конфликта в Парке Победы. На баяниста напала агрессивная женщина и попыталась сломать музыкальный инструмент. Что ей не понравилось в игре музыканта, непонятно.
Баянист Хайдар Якшибаев выбрался в парк поделиться своим творчеством с отдыхающими уфимцами. И пока музыкант исполнял мелодии военных лет и народные песни, всё было спокойно. Но когда баянист начал играть Баха, к нему подошла женщина. Без разбора она начала бить баян мужчины и что-то приговаривать.
Видео с места происшествия поделились очевидцы. Некоторые пользователи сети отметили, что такое поведение недопустимо. «Это ей надо по голове настучать!»; «Дикая!»; «Встречается, порой, такое невежество, невоспитанность у взрослых» — встали на сторону пенсионера комментаторы.
Но были и те, кто поддержал поступок женщины. Главным аргументом этих людей было то, что в парк приходят отдохнуть, а не слушать музыку, которая нравится другим. «Хорошо, она не права, но представьте, мне рок или рэп нравится, приду в парк и буду со всей силы наяривать, потом мне скажут, как ты можешь такое делать, это же парк, давайте уважать друг друга, тогда сядем под каждым деревом и будем любимые песни включать, нас и так давят все шумы городские, можно в тишине походить, погулять?» — резонно заметил пользователь сети.
Видео: myufarb