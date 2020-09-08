В Уфе пенсионеру-музыканту чуть не разбили баян

Баянист Хайдар Якшибаев выбрался в парк поделиться своим творчеством с отдыхающими уфимцами. И пока музыкант исполнял мелодии военных лет и народные песни, всё было спокойно. Но когда баянист начал играть Баха, к нему подошла женщина. Без разбора она начала бить баян мужчины и что-то приговаривать.

Но были и те, кто поддержал поступок женщины. Главным аргументом этих людей было то, что в парк приходят отдохнуть, а не слушать музыку, которая нравится другим. «Хорошо, она не права, но представьте, мне рок или рэп нравится, приду в парк и буду со всей силы наяривать, потом мне скажут, как ты можешь такое делать, это же парк, давайте уважать друг друга, тогда сядем под каждым деревом и будем любимые песни включать, нас и так давят все шумы городские, можно в тишине походить, погулять?» — резонно заметил пользователь сети.