В Башкирии продолжаются поиски 17-летнего юноши

В Уфимском районе продолжаются поиски пропавшего без вести 17-летнего юноши. Местонахождение Тимура Ясавиева остается неизвестным с 16 августа. В день пропажи парень ушел из Башкирского агропромышленного колледжа.

Приметы юноши: курносый, рост около 165 см, волосы светло-русые, темно-карие глаза. Особые приметы: имеется родинка возле верхней губы. Он был одет в белую футболку, темно-синие трико и темную куртку. На ногах у него были серо-бежевые кроссовки.