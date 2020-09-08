«Мы платили 10 тысяч»: в Уфе родители пожаловались на частный детсад

В Уфе родители пожаловались на условия содержания в частном детском саду. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как дети спят на раскладушках.
Как сообщили в телеграм-канале Mash, группы частного детского сада находятся на третьем этаже школы - детям приходится подниматься по лестницам мимо больших ребят. Кроме того, малышам негде играть на прогулке - детская площадка оставляет желать лучшего.
Родители сдавали по 10 тысяч рублей на улучшение условий, но, по идее, это все должно быть предоставлено садиком.
Вскоре одна из мамочек увидела по камерам видеонаблюдения, что на тихом часе малыши спят на раскладушках. Обратно родителям деньги так и не вернули.
Оказалось, что во время сна руководство детского сада отключало видеонаблюдение, но в этот раз про это забыло.
Родители написали коллективное заявление в Следком. Обстоятельства произошедшего выясняются.