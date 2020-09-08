«Мы платили 10 тысяч»: в Уфе родители пожаловались на частный детсад

В Уфе родители пожаловались на условия содержания в частном детском саду. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как дети спят на раскладушках.

Как сообщили в телеграм-канале Mash, группы частного детского сада находятся на третьем этаже школы - детям приходится подниматься по лестницам мимо больших ребят. Кроме того, малышам негде играть на прогулке - детская площадка оставляет желать лучшего.

Родители сдавали по 10 тысяч рублей на улучшение условий, но, по идее, это все должно быть предоставлено садиком.

Мы платили 10 тысяч, фиксированный платеж за место: кроватки, шкафчики, посуду и прочее, хотя, по идее, это все должно быть предоставлено садиком. Ксения Бондаренко, мамочка

Вскоре одна из мамочек увидела по камерам видеонаблюдения, что на тихом часе малыши спят на раскладушках. Обратно родителям деньги так и не вернули.

В камеру я увидела, что они спят на раскладушках. Это было чисто случайно, потом забили тревогу родители в общем чате. Кира Шепель, мамочка

Оказалось, что во время сна руководство детского сада отключало видеонаблюдение, но в этот раз про это забыло.

На сон они отключали видеонаблюдение внутри детского садика и нечаянно один раз забыли, и я сделала скрин. Кира Шепель, мамочка