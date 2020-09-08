В Башкирии платежи за вывоз мусора в сентябре остаются прежними

Власти Башкирии заявили, что в текущем месяце платежи за вывоз ТКО останутся прежними. Как сообщил министр коммунального хозяйства республики Борис Беляев, пока жителям региона квитанции с повышенными суммами не предъявляют.

Компания «Экосити» не дождалась окончательного решения властей республики и уже начала начислять людям повышенную оплату за вывоз мусора. На сегодняшний день "неправильные" платежки уже отозваны.

Напомним, 7 сентября на совещании в Правительства были озвучены новые размеры платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по пяти зонам деятельности региональных операторов. До этого на территории всего региона действовала единая установленная плата. В населенных пунктах, где до января 2019 года вывозился мусор, плата составляла 70 рублей с человека, а где мусор начали вывозить после – 35 рублей с человека.

Согласно новым установленным тарифам, с 1 сентября в зоне деятельности МУП «Спецавтохозяйство» (Уфа и прилегающие районы) сборы для многоквартирных домов увеличиваются до 75 рублей, для жителей индивидуального жилья — до 76 рублей. Северная зона Башкирии (регоператор «Дюртюлимелиоводстрой») — плата для жителей МКД составит 96 рублей, для ИЖС — 77 рублей. Южные районы республики ( РО — «Экосити») — плата для жителей МКД — 94 рублей, ИЖС — 96 рублей. Западная зона РБ ( РО — «Экология Т) плата для жителей МКД — 95 рублей, ИЖС — 96 рублей.

﻿Установленные суммы являются предельными, и пока жителям республики квитанции с указанными суммами не предъявляют. Радий Хабиров сказал, что повышать суммы до предельной платы, которую утвердил Комитет по тарифам, пока рано. По его мнению, состояние мусорной реформы на территории республики еще нужно «подтягивать.

Борис Беляев, министр коммунального хозяйства Башкирии

Министр ЖКХ добавил, что Минэкологии РБ поручено проанализировать ситуацию и внести предложения по повышению оправданного ситуацией размера платы за вывоз мусора. Окончательное решение по плате за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет озвучено на предстоящем заседании Правительства 14 сентября.