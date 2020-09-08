В Башкирии платежи за вывоз мусора в сентябре остаются прежними

Напомним, 7 сентября на совещании в Правительства были озвучены новые размеры платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по пяти зонам деятельности региональных операторов. До этого на территории всего региона действовала единая установленная плата. В населенных пунктах, где до января 2019 года вывозился мусор, плата составляла 70 рублей с человека, а где мусор начали вывозить после – 35 рублей с человека.