В Башкирии платежи за вывоз мусора в сентябре остаются прежними

Власти Башкирии заявили, что в текущем месяце платежи за вывоз ТКО останутся прежними. Как сообщил министр коммунального хозяйства республики Борис Беляев, пока жителям региона квитанции с повышенными суммами не предъявляют.
Компания «Экосити» не дождалась окончательного решения властей республики и уже начала начислять людям повышенную оплату за вывоз мусора. На сегодняшний день "неправильные" платежки уже отозваны.
Напомним, 7 сентября на совещании в Правительства были озвучены новые размеры платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по пяти зонам деятельности региональных операторов. До этого на территории всего региона действовала единая установленная плата. В населенных пунктах, где до января 2019 года вывозился мусор, плата составляла 70 рублей с человека, а где мусор начали вывозить после – 35 рублей с человека.
Согласно новым установленным тарифам, с 1 сентября в зоне деятельности МУП «Спецавтохозяйство» (Уфа и прилегающие районы) сборы для многоквартирных домов увеличиваются до 75 рублей, для жителей индивидуального жилья — до 76 рублей. Северная зона Башкирии (регоператор «Дюртюлимелиоводстрой») — плата для жителей МКД составит 96 рублей, для ИЖС — 77 рублей. Южные районы республики ( РО — «Экосити») — плата для жителей МКД — 94 рублей, ИЖС — 96 рублей. Западная зона РБ ( РО — «Экология Т) плата для жителей МКД — 95 рублей, ИЖС — 96 рублей.
Министр ЖКХ добавил, что Минэкологии РБ поручено проанализировать ситуацию и внести предложения по повышению оправданного ситуацией размера платы за вывоз мусора. Окончательное решение по плате за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет озвучено на предстоящем заседании Правительства 14 сентября.