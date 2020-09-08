БСК продолжит разработку Шахтау до 2027 года

Башкирская содовая компания продолжит разработку Шахтау до 2027 года. На заседании Совета директоров предприятия, которое прошло в республиканском правительстве, гендиректор БСК Эдуард Давыдов отметил, что предприятие и коллектив будут сохранены, даже если придется работать без прибыли на привозном сырье.