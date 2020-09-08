«Это бешеные расходы»: жители Башкирии возмущены из-за ремонта моста

Жители Бирского района на три месяца будут отрезаны от «большой земли». Несколько населенных пунктов Забелья с городом связывает понтонный мост. Но в этом году переправу убирают задолго до того, как река начнет покрываться льдом. Мост необходимо отправить на ремонт, говорят в администрации.
Вот уже 20 лет этот понтонный мост соединяет два берега Белой. Он – связь между Бирском и другими населенными пунктами района. Почти единственный путь к «большой земле» для жителей Забелья. Но недавно они узнали, что мост скоро разберут.
Мост демонтируют ежегодно перед началом зимы. И около месяца, пока река не покроется льдом, жители и так остаются отрезанными от Бирска. Но в этот раз из-за планового ремонта переправу уберут раньше. У людей остается один объездной путь в 180 км. Работа у многих, оказавшихся по ту сторону реки, – в городе. В будни по этому понтонному мосту проезжает около тысячи автомобилей.
Мост построили в Нижегородской области в 2000 году, доставляли по Белой. Понтонная переправа тоже судно, просто другой категории, и стоит на учёте в Российском речном регистре. В прошлом году мост оказался в центре скандала. Жители пожаловались в соцсетях Главе республики, что за проезд берут деньги – 70 рублей в одну сторону. Тогда мост был в аренде у частной компании. После вмешательства руководства региона ситуация изменилась, переправу вернули на баланс администрации.
Мост должен проходить регулярные освидетельствования: раз в год при установке и раз в пять лет – тщательное. Это полное устранение дефектов, объясняют в администрации. Сейчас в муниципалитете ищут пути решения. Бригада скорой помощи, например, будет дежурить на том берегу в Старобазоново.
Убрать мост ближе к зиме не получится. Иначе к посевной специалисты не успеют закончить ремонт и установить переправу. В апреле она должна быть уже готова. Ради этого работы и так разбили на этапы на два года. Только доставка до места ремонта займёт две недели. И почти три месяца жители останутся отрезанными от ближайшего города.