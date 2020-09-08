«Это бешеные расходы»: жители Башкирии возмущены из-за ремонта моста

Жители Бирского района на три месяца будут отрезаны от «большой земли». Несколько населенных пунктов Забелья с городом связывает понтонный мост. Но в этом году переправу убирают задолго до того, как река начнет покрываться льдом. Мост необходимо отправить на ремонт, говорят в администрации.

Вот уже 20 лет этот понтонный мост соединяет два берега Белой. Он – связь между Бирском и другими населенными пунктами района. Почти единственный путь к «большой земле» для жителей Забелья. Но недавно они узнали, что мост скоро разберут.

Невозможно будет людям проехать в медучреждения, пожарные, полиция не смогут приехать. Это три месяца до окончания навигации мы не сможем перебраться на ту стороны. Олег Асылбаев, местный житель

Конечно тяжело. Сколько машин тут ездят. Физалия Нурлыгаянова, местная жительница

Мост демонтируют ежегодно перед началом зимы. И около месяца, пока река не покроется льдом, жители и так остаются отрезанными от Бирска. Но в этот раз из-за планового ремонта переправу уберут раньше. У людей остается один объездной путь в 180 км. Работа у многих, оказавшихся по ту сторону реки, – в городе. В будни по этому понтонному мосту проезжает около тысячи автомобилей.

Обеспечиваем питанием школы, детсады. Мне нужно будет ехать через Уфу. Это бешеные расходы. Все это скажется на качестве. Андрей Верещагин, предприниматель

Мост построили в Нижегородской области в 2000 году, доставляли по Белой. Понтонная переправа тоже судно, просто другой категории, и стоит на учёте в Российском речном регистре. В прошлом году мост оказался в центре скандала. Жители пожаловались в соцсетях Главе республики, что за проезд берут деньги – 70 рублей в одну сторону. Тогда мост был в аренде у частной компании. После вмешательства руководства региона ситуация изменилась, переправу вернули на баланс администрации.

Мост должен проходить регулярные освидетельствования: раз в год при установке и раз в пять лет – тщательное. Это полное устранение дефектов, объясняют в администрации. Сейчас в муниципалитете ищут пути решения. Бригада скорой помощи, например, будет дежурить на том берегу в Старобазоново.

Эксплуатация моста невозможна. Ведутся переговоры с Гострансом. Виктория Бурдина, директор управления благоустройства администрации Бирского района