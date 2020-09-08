В Уфе 800 обманутых дольщиков получат квартиры до конца 2020 года

«Белая река» вернулась в свои берега. В Кузнецовском затоне продолжается возведение крупного жилого комплекса, дольщики которого едва не остались без своих квартир. Довести долгострой под ключ взялась компания «Садовое кольцо». И уже до конца года 800 квартир будут переданы своим хозяевам.

Вид на реку и 10 минут езды до центра города. Ещё на уровне котлована квартиры в будущем жилом комплексе разлетелись как горячие пирожки. Первые жильцы должны были справить новоселье в 2017-м, но даже в середине прошлого года объект был достроен лишь на 70 процентов. Завершить начатое компанией «Госстрой» взялся крупный федеральный девелопер «Садовое кольцо».

Мы сейчас находимся на объекте «Белая река», где в марте были возобновлены работы. К этому периоду работы мы закончили фасады секций А и Б. Приступили к благоустройству, сделали наружные сети, выполняем работы по внутренней отделке.

Ильдар Мухаметшин, представитель ГК «Садовое Кольцо»

Ввод дома в эксплуатацию будет осуществляться по секциям, чтобы обеспечить более быструю передачу ключей тем дольщикам, кто приобрёл жильё на самых ранних этапах. Сейчас рабочие ведут отделочные работы. И уже в конце года 800 квартир передадут новоселам.

Завершили прокладку электрокабелей до жилых домов для подачи электроснабжения. Отопление у нас уже есть, газ подан, водоснабжение есть. Канализацию в этом году уже заканчиваем. Там осталось буквально немножко. Дом в принципе для подачи энергоресурсов уже готов.

Илья Яковлев, главный инженер

Полностью готова к эксплуатации и новая котельная. Даже в самые лютые морозы в квартирах будет тепло, заверяют строители. И ожидать отключения горячей воды жильцам не стоит.

У этой котельной мощность 1.5 МВт. В ГКал практически 1,3. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплоснабжением и горячей водой весь жилой комплекс. Если в городе проводятся ремонтные работы и происходит отключение горячей воды, то жилой комплекс «Белая река» этому не подвержена, здесь всегда будет горячая вода.

Илья Яковлев, главный инженер

Группа компаний «Садовое кольцо» готова продолжать строительство даже несмотря на сложное финансовое время и пандемию коронавируса. Собственных средств для этого достаточно. До 2023 года в общей сложности справят новоселье более 2,5 тысяч дольщиков.