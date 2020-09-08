В Уфе 800 обманутых дольщиков получат квартиры до конца 2020 года

«Белая река» вернулась в свои берега. В Кузнецовском затоне продолжается возведение крупного жилого комплекса, дольщики которого едва не остались без своих квартир. Довести долгострой под ключ взялась компания «Садовое кольцо». И уже до конца года 800 квартир будут переданы своим хозяевам.

Вид на реку и 10 минут езды до центра города. Ещё на уровне котлована квартиры в будущем жилом комплексе разлетелись как горячие пирожки. Первые жильцы должны были справить новоселье в 2017-м, но даже в середине прошлого года объект был достроен лишь на 70 процентов. Завершить начатое компанией «Госстрой» взялся крупный федеральный девелопер «Садовое кольцо».

Мы сейчас находимся на объекте «Белая река», где в марте были возобновлены работы. К этому периоду работы мы закончили фасады секций А и Б. Приступили к благоустройству, сделали наружные сети, выполняем работы по внутренней отделке. Ильдар Мухаметшин, представитель ГК «Садовое Кольцо»

Ввод дома в эксплуатацию будет осуществляться по секциям, чтобы обеспечить более быструю передачу ключей тем дольщикам, кто приобрёл жильё на самых ранних этапах. Сейчас рабочие ведут отделочные работы. И уже в конце года 800 квартир передадут новоселам.

Завершили прокладку электрокабелей до жилых домов для подачи электроснабжения. Отопление у нас уже есть, газ подан, водоснабжение есть. Канализацию в этом году уже заканчиваем. Там осталось буквально немножко. Дом в принципе для подачи энергоресурсов уже готов. Илья Яковлев, главный инженер

Полностью готова к эксплуатации и новая котельная. Даже в самые лютые морозы в квартирах будет тепло, заверяют строители. И ожидать отключения горячей воды жильцам не стоит.

У этой котельной мощность 1.5 МВт. В ГКал практически 1,3. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплоснабжением и горячей водой весь жилой комплекс. Если в городе проводятся ремонтные работы и происходит отключение горячей воды, то жилой комплекс «Белая река» этому не подвержена, здесь всегда будет горячая вода. Илья Яковлев, главный инженер