В Уфе 800 обманутых дольщиков получат квартиры до конца 2020 года

«Белая река» вернулась в свои берега. В Кузнецовском затоне продолжается возведение крупного жилого комплекса, дольщики которого едва не остались без своих квартир. Довести долгострой под ключ взялась компания «Садовое кольцо». И уже до конца года 800 квартир будут переданы своим хозяевам.
Вид на реку и 10 минут езды до центра города. Ещё на уровне котлована квартиры в будущем жилом комплексе разлетелись как горячие пирожки. Первые жильцы должны были справить новоселье в 2017-м, но даже в середине прошлого года объект был достроен лишь на 70 процентов. Завершить начатое компанией «Госстрой» взялся крупный федеральный девелопер «Садовое кольцо».
Ввод дома в эксплуатацию будет осуществляться по секциям, чтобы обеспечить более быструю передачу ключей тем дольщикам, кто приобрёл жильё на самых ранних этапах. Сейчас рабочие ведут отделочные работы. И уже в конце года 800 квартир передадут новоселам.
Полностью готова к эксплуатации и новая котельная. Даже в самые лютые морозы в квартирах будет тепло, заверяют строители. И ожидать отключения горячей воды жильцам не стоит.
Группа компаний «Садовое кольцо» готова продолжать строительство даже несмотря на сложное финансовое время и пандемию коронавируса. Собственных средств для этого достаточно. До 2023 года в общей сложности справят новоселье более 2,5 тысяч дольщиков.