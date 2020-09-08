В Башкирии продолжается сев озимых культур

В республике продолжается сев озимых культур. На сегодняшний день засеяно более 300 тысяч площадей. Прежде чем семена попадут в землю, они проходят тщательный лабораторный анализ. Специалисты, можно сказать, исследуют каждое семечко, ведь будущий урожай напрямую зависит от их качества.

Водные процедуры для куска теста могут длиться до 20 минут. Отруби, оболочки зерна, крахмал – все примеси должны остаться на сите. Только после этого можно исследовать клейковину – показатель качества зерна.

В зависимости от количества будет присваиваться пшенице класс. В зависимости от класса уже решают, куда направить пшеницу: на продовольственные нужды, на фуражные, на корма. Чем выше класс, тем выше цена у пшеницы. Гульсина Галлямова, руководитель группы фитосанитарных исследований

Специалисты референтного центра перебирают семена буквально по зернышку. Примеси сорных растений или других культур, чистота, влажность, жизнеспособность – по этим качествам агрономы определяют норму высева. Его не должно быть меньше или больше. Семена везут с разных районов, в основном это адаптированные сорта. Уже исследовано более пяти тысяч тонн семян озимых пшеницы и ржи.

Были партии, которые не соответствовали по чистоте, по содержанию примесей. И мы уже доводили до хозяйств, чтобы они предприняли меры по доведению этих семян до посевных кондиций, затем они представляли по-новому на анализ. Уже мы выдавали соответствующий документ. Айрат Байбурин, начальник территориального отдела № 11 Башкирского референтного центра

Хозяйство в Чишминском районе уже завершило сев озимых культур. Жатва весной дала урожай 56 центнеров с гектара. Были поля, где цифра доходила до 70 центнеров. При этом озимые, посеянные в 2019 годы, выжили на 100 процентов, поэтому в этом году было принято решение увеличить в два раза площадь сева до двух тысяч гектаров.

Стали применять безводный аммиак. Стали вносить жидкие удобрения. Я думаю, это не предел, сегодня есть куда стремиться. Владимир Лысенко, главный агроном сельхозпредприятия «Нерал-Чишмы»