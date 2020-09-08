В ближайшие выходные в Уфе пройдет международный турнир по регби-7. В столицу Башкортостана приедут коллективы из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Киргизии – всего 12 команд. Одной из таких станет и регбийный клуб «Уфа», который будет отстаивать честь нашего региона.
Тренировки регбистов не для слабаков. Эта игра требует от спортсменов проявления недюжинных моральных и атлетических качеств. Регбийный клуб «Уфа» готовится к Кубку союзных государств. Занятия проходят под руководством опытного наставника Константина Арыкова. Пока в стороне от процесса находятся два ведущих игрока. Капитан Тимофей Агулов получил повреждение задней поверхности бедра, а у вице-капитана команды Владислава Соболя – травма голеностопа.
Уфимцы недавно приняли участие в Федеральной лиге. Это третий дивизион российского регби, который объединяет любительские клубы, разбитые на несколько зон. «Уфа» входит в дивизион «Поволжье». В группе с соперниками из Нижегородской области, Перми и Уральского федерального округа башкирская команда заняла второе место. В полуфинале с небольшим перевесом уфимцы уступили «Энергии» из Казани. В результате стали третьими. Регбийный клуб «Уфа» существует уже четыре года. За это время он добился большого прогресса.
Состав уфимского турнира будет очень серьезным. Семь команд из России, а также представители пяти зарубежных государств. Для Уфы это первый опыт проведения таких соревнований.