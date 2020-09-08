В Уфе пройдет международный турнир по регби-7

В ближайшие выходные в Уфе пройдет международный турнир по регби-7. В столицу Башкортостана приедут коллективы из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Киргизии – всего 12 команд. Одной из таких станет и регбийный клуб «Уфа», который будет отстаивать честь нашего региона.

Тренировки регбистов не для слабаков. Эта игра требует от спортсменов проявления недюжинных моральных и атлетических качеств. Регбийный клуб «Уфа» готовится к Кубку союзных государств. Занятия проходят под руководством опытного наставника Константина Арыкова. Пока в стороне от процесса находятся два ведущих игрока. Капитан Тимофей Агулов получил повреждение задней поверхности бедра, а у вице-капитана команды Владислава Соболя – травма голеностопа.

Получил травму на соревнованиях, дернул заднюю поверхность бедра. Пару дней отдыха себе дал. Пока болят ноги, работаю над руками. Совершенствую пас. Тимофей Агулов, капитан РК «Уфа»

Уфимцы недавно приняли участие в Федеральной лиге. Это третий дивизион российского регби, который объединяет любительские клубы, разбитые на несколько зон. «Уфа» входит в дивизион «Поволжье». В группе с соперниками из Нижегородской области, Перми и Уральского федерального округа башкирская команда заняла второе место. В полуфинале с небольшим перевесом уфимцы уступили «Энергии» из Казани. В результате стали третьими. Регбийный клуб «Уфа» существует уже четыре года. За это время он добился большого прогресса.

По большей части мы играли урезанную версию, это регби-5. На снегу и на песке в пляжный вариант. В последнее время вышли на уровень регби-7. В дальнейшем планируется регби-15. Это уже большое регби. Роман Рашидов, игрок РК «Уфа»

Состав уфимского турнира будет очень серьезным. Семь команд из России, а также представители пяти зарубежных государств. Для Уфы это первый опыт проведения таких соревнований.