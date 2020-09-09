Более 3 тысяч жителей Башкирии сделали прививку от гриппа

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Также на совещании сообщили о возобновлении профосмотров, диспансеризации взрослого населения.

Что касается пандемии, по информации республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 всего в регионе коронавирусом заболели 8042 жителя. Прирост за минувшие сутки – 31 случай. В стационарах лечение получают 46 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.