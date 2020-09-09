Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Вчера вечером, 8 сентября, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель грузовика столкнулся с автомобилем марки KIA. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на 11 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Грузовиком управлял 58-летний местный житель. По предварительным данным, он выехал на перекресток, не уступив дорогу движущемуся автомобилю.

58-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте трагедии. Водитель KIA , а также 18 и 27-летние пассажиры получили травмы. По факту аварии проводится проверка.