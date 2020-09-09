Агрономы Башкирии рассказали, как погода повлияла на объемы урожая

На полях Башкортостана продолжается уборочная страда. Так, аграрии Белокатайского района уже собрали 40% урожая. В этом году из-за засушливой погоды план выполнить не получится, говорят специалисты.

Но темпы уборочной кампании не снижаются. Ведь в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Кирова урожай собирают комбайнеры с многолетним опытом работы.

Рожь убрали, она нормально выросла. Овес не очень-то – погода нас подвела. Николай Журавлев, комбайнер