В Башкирии активно поддержат 10 видов спорта

На заседании президиума регионального правительства, которое в онлайн-режиме провел первый вице-премьер Андрей Назаров, обсудили планы по повышению размеров денежных выплат спортсменам и тренерам за призовые места на престижных соревнованиях.

Этот вопрос не рассматривался с 2011 года. Андрей Назаров поручил создать такие условия, при которых бы не только наши спортсмены не уезжали в другие регионы, а, наоборот, тренироваться и выступать за Башкортостан изъявили желание талантливые спортсмены со всей России.  

Это очень важно, когда и медали есть, и знаковые спортсмены здесь тренируются и выступают за наш регион. Поэтому это очень важная задача, и я двумя руками поддерживаю. Поэтому дорабатывайте этот вопрос в таком амбициозном подходе.  

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан