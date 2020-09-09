В Башкирии активно поддержат 10 видов спорта

На заседании президиума регионального правительства, которое в онлайн-режиме провел первый вице-премьер Андрей Назаров, обсудили планы по повышению размеров денежных выплат спортсменам и тренерам за призовые места на престижных соревнованиях.

Этот вопрос не рассматривался с 2011 года. Андрей Назаров поручил создать такие условия, при которых бы не только наши спортсмены не уезжали в другие регионы, а, наоборот, тренироваться и выступать за Башкортостан изъявили желание талантливые спортсмены со всей России.