В Башкирии трактор без водителя переехал мужчину

Страшный инцидент произошёл в селе Иглино 8 сентября. 57-летний тракторист трагически погиб во время рабочего дня. Его переехал трактор.

Гострудинспекция Башкирии выяснила подробности случившегося. Тракторист проводил ремонтные работы транспорта Т-150К. Рабочий стоял на крыле машины, когда внезапно трактор начал движение. Сотрудник предприятия не удержался и упал под колёса.