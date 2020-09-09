В Башкирии появились кадетские классы Следственного комитета

В школе города Октябрьский появились 4 межведомственных кадетских класса. Их курируют МЧС, Оренбургское казачье войско, ДОСААФ и Следственный комитет.

Классы входят в первый отдельный юнармейский полк имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Направление Следственного комитета впервые появилось в республике. Ведомство курирует 10-й класс. Здесь будут изучать несколько дисциплин, в том числе уголовное право, тактико-специальную и парашютную подготовку. Часть занятий будут вести действующие сотрудники Следкома. Кадетский класс Следственного комитета появился и в соседних Туймазах.