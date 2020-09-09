ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» на предварительном этапе Кубка России

Волейбольный клуб «Урал» потерпел поражение от Казанского «Зенита» на предварительном этапе Кубка России. Встреча состоялась накануне в Уфе на стадионе «Динамо».

В первом сете уфимцы сумели сделать камбэк со счета 10:15. Во втором и третьем отрезке казанцы были сильнее, в четвёртой партии «Урал» сумел перевести встречу на тай-брейк. В решающем сете соперники бились на равных, но «Зенит» оказался сильнее – 22:20.

Итоговый счет 2:3 в пользу соперников из столицы Татарстана. Самым результативным игроком в составе башкирского коллектива стал центральный блокирующий Максим Куликов, в его активе 21 балл. Всего в матче «Урал» сумел заблокировать 21 атаку. Сегодня команда проведёт заключительный матч уфимского этапа против АСК. Начало матча в 15:30.