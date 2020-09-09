В Башкирии заведующая интерната забирала деньги у детей-сирот

42-летняя сотрудница Старобаишевского интерната для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья присваивала себе социальные пособия. Женщину уволили, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Следствию удалось выяснить, что в 2018 году заведующая отделением присвоила пособия, которые предназначались для детей. Сотрудница сделала так, чтобы всю сумму ей выплачивали на руки, оправдав это тем, что купит медикаменты и необходимые вещи для ребят. Однако все полученные деньги она оставляла себе и тратила на личные нужды.
Жертвами коварной женщины стали дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителе и дети-сироты. Свою вину мошенница не признаёт и частично возместила причиненный ущерб. Теперь уголовное дело направлено в суд.