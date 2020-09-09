В Уфе автомобиль въехал в скамейку с пенсионеркой

В башкирской столице произошло необычное дорожное происшествие. В одном из дворов автомобиль наехал на скамейку, на которой сидела старушка.

К счастью, никто не пострадал. На видео хорошо заметно, что водитель находился не в машине, однако транспортное средство само сорвалось с места. Трагедии удалось избежать – хотя видно, что бабушка сильно испугалась.

Пользователей сети возмутило поведение автовладельца. После столкновения со скамейкой женщинапервым делом начала осматривать машину, совершенно забыв, что только что чуть не задавила человека.