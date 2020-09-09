В Уфе парковки могут стать платными

Депутаты Башкирии продолжают искать способ спасения Уфы от автомобильных пробок. Так, было предложено сделать парковки в городе платными в будние дни. По мнению Константина Толкачева, именно стихийные парковки становятся мешающим фактором.

Депутаты Госсобрания предложили в загруженных частях города парковки сделать платными. Однако есть несколько условий. Первые 20 минут стоянки будут бесплатными, а у спортцентров, образовательных учреждений, больниц бесплатное время увеличивается до часу. Также всегда бесплатными парковки будут для ветеранов ВОВ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Законопроектом предлагается ввести плату за длительную парковку на таких загруженных территориях. Это общемировая практика, оправданная объективными трудностями в регулировании дорожного движения. Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре будет свободной.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии