В Уфе парковки могут стать платными

Законопроектом предлагается ввести плату за длительную парковку на таких загруженных территориях. Это общемировая практика, оправданная объективными трудностями в регулировании дорожного движения. Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре будет свободной.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии