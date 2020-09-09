В России выявили ещё 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. Так, за последние сутки на территории страны было выявлено вновь 5218 новых зараженных.
Общее количество заболевших за всё время составило 1 041 007 человек. Одновременно болеют только 166 414 человек по всей России. Этот показатель уменьшился за сутки на 1333 человек.
С выздоровлением было выписано 6409 человек (за всё время – 856 458). Количество летальных случаев увеличилось на 142. За всё время пандемии скончались 18 135 ковид-пациентов.