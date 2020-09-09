В России выявили ещё 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. Так, за последние сутки на территории страны было выявлено вновь 5218 новых зараженных.

Общее количество заболевших за всё время составило 1 041 007 человек. Одновременно болеют только 166 414 человек по всей России. Этот показатель уменьшился за сутки на 1333 человек.