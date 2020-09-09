Футбольный клуб «Уфа» завершил мини-сбор в Аше

Уфимцы в завершение сбора провели матч против местного «Металлурга». Команда Вадима Евсеева вернулась в столицу республики и приступила к подготовке к игре против «Тамбова».

Будущий соперник «Уфы» испытывает трудности: ряд игроков хотят бойкотировать тренировки и игру против башкирского коллектива, так как им должны зарплату за три месяца. Встреча должна состояться 12 сентября в Саранске.

Также сегодня стало известно, что 11 сентября стартует молодежное первенство по футболу. В этом году формат проведения турнира изменился, теперь в нем участвуют 20 команд. Помимо коллективов РПЛ, это 4 юношеских клуба: «Чертаново», «Строгино», Академия имени Коноплева и УОР №5. Все они поделены на две группы по 10 команд. «Уфа-молодежная» попала в группу Б.