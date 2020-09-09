В Уфе 10-летний велосипедист угодил под колёса машины

Накануне, 8 сентября, в Уфе зарегистрировано несколько аварий с участием детей. Одна из них произошла на улице Комсомольской. 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину.

Инцидент зафиксирован около пяти часов вечера. 32-летний водитель «Лады Ларгус» двигался в сторону улицы Лесотехникума. В этот момент по регулируемому пешеходному переходу ехал 10-летний ребёнок, но водитель не заметил юного велосипедиста. Произошло столкновение.

Мальчик был доставлен в больницу с травмой головы. После получения медицинской помощи его отправили домой. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.