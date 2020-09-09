В Башкирии пенсионерке стало плохо посреди озера

8 сентября 74-летняя женщина оказалась в заложниках непростой ситуации. Уфимка отправилась порыбачить на озеро, но вдали от берега ей стало плохо. Самостоятельно к суше она вернуться уже не смогла.

Пожилая любительница рыбалки часто выбиралась на озеро Духовое. Оно расположено в лесном массиве в районе посёлка 8 Марта. Обычно пенсионерка спокойно рыбачила и возвращалась домой, но накануне женщине стало плохо посреди озера.

Застрявшей удалось дозвониться спасателям, которые оперативно прибыли на озеро и доплыли до женщины на спасательной доске. Пострадавшую транспортировали к берегу и передали врачам. Пенсионерке потребовалась госпитализация.