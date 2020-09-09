Уфимский международный марафон в этом году пройдет онлайн

Об этом говорили сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятию. Спортивный забег проходит в шестой раз. Из-за непростой эпидемиологической ситуации он пройдет в безопасном формате.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте ufamafon.ru, забрать стартовый пакет 11 или 12 сентября в Уфе на «Экспо», пробежать выбранную дистанцию в любом удобном месте, зафиксировав результат с помощью мобильного приложения. 13 сентября на новой набережной марафонцы смогут забрать свой приз.

Ожидается, что в марафоне примут участие около 1000 человек из России, Великобритании, Германии и Японии. Не оставят без внимания спортивный праздник и профессиональные спортсмены: футболисты, волейболисты и баскетболисты.

В рамках шестого Уфимского международного марафона реализуется благотворительная акция #бегупомогу. Для того чтобы стать благобегуном, необходимо зарегистрироваться на сайте марафона и выбрать фонд: «Мархамат», «Особенные дети» или «Ломая Барьеры». В прошлом году участники смогли собрать около полумиллиона рублей на нужды фондов.