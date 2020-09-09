«Ребята борются»: итоги матча ВК «Урал» против казанского «Зенита»

Волейбольный клуб «Урал» едва не обыграл казанский «Зенит». Встреча состоялась накануне в Уфе на стадионе «Динамо». Матч проходил в рамках предварительного этапа Кубка России. В результате уфимцы остановились в одном шаге от победы.

Более десяти лет уфимский «Урал» не обыгрывал казанский «Зенит». Вот и на этот раз немногие ожидали, что ситуация изменится. Однако с самого начала встречи уфимцы дали понять, что будет серьезная схватка. В первом сете хозяева площадки сумели сделать камбэк со счета 10:15 и выиграть партию 29:27. Даже это стало для многих неожиданностью.

Достаточно много позитива. Все равно ребята борются. Пока где-то не получается в техническом плане. Где-то эмоции перехлестывают. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

То, о чем говорит наставник «Урала» Игорь Шулепов, сказалось во втором и третьем сете. Казанцы в них были сильнее. У «Зенита» выделялся доигровщик Бартош Беднож, за три партии он набрал 24 очка. В четвёртой партии «Урал» действовал уверенно и сумел перевести встречу на тай-брейк.

В решающем сете соперники бились на равных. «Урал» имел несколько матч-болов, но «Зенит» оказался сильнее – 22:20. Самым результативным игроком в составе башкирского коллектива стал центральный блокирующий Максим Куликов, в его активе 21 балл.

Ожесточенная битва уфимцев и казанцев продолжалась больше двух часов. Прервать неудачную серию «Уралу» на этот раз не удалось. Но следующей встречи соперников болельщики башкирской команды теперь будут ждать с особенным интересом.

В эти минуты уфимская команда проводит заключительный матч уфимского этапа кубка России против АСК. Об итогах этой встречи смотрите в наших выпусках новостей.