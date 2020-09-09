В Башкирии без вести пропал 18-летний парень

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о начале новых поисков. В Белебее пропал 18-летний парень . Артура Галиуллина не могут найти с 1 сентября.

В злополучный день молодой человек вышел из дома, но обратно так и не вернулся. До сих пор близкие парня ничего не знают о его местонахождении.