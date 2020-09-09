Жители Уфы страдают от полчища тараканов

В Дёмском районе Уфы жильцы страдают от нашествия тараканов. Огромные полчища насекомых удалось запечатлеть на камеру местному жителю. Известно, что видео снято во дворе дома № 12 по улице Правды.

Кадры видеозаписи действительно пугают: у канализационного колодца сотни насекомых разного размера. Автор ролика отметил, что во дворе играют дети, а тут такая антисанитария.

Это с ума сойти, как так можно позволить, чтобы такое вообще получилось в жилых дворах. автор видеозаписи

Самостоятельно травить вредителей уже нет смысла – тараканов слишком много. Жильцы вновь и вновь жалуются на ужасающую проблему в ведомства, но пока никаких результатов не добились.