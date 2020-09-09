В Башкирии осужденный девять раз убийца попросил о помиловании

Специальная комиссия при Главе Башкирии рассмотрела обращения двух заключенных, которые попросили о помиловании. Обоим в условно досрочном освобождении было отказано.
Один из них – 56-летний убийца-рецидивист. Из досье преступника известно, что на шаткую дорожку он вступил ещё в 18-летнем возрасте. Мужчина грабил, крал, совершал разбои и вооружённые нападения, два раза совершал умышленные убийства. Комиссия отказала заключенному в помиловании.
Ещё один заключенный, который попросил о помиловании, — 59-летний наркоторговец. Мужчину осудили на семь лет за сбыт, хранение и изготовление наркотических веществ. Так как члены комиссии пришли к выводу, что преступник сознательно пошёл на преступление, в помиловании ему было отказано.