В Башкирии осужденный девять раз убийца попросил о помиловании

Ранее этот человек уже был судим за умышленное убийство. В его «активе» есть также разбой, грабежи, кражи, злостное хулиганство. В 2018 году он получил очередной, уже девятый по счету срок лишения свободы. Криминал стал для него образом жизни с 18-летнего возраста.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ