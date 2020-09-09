Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Баймакский район

В селе Яратово появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня глава Башкортостана с рабочим визитом посетил Баймакский район.
ФАП построили в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Он будет обслуживать около 300 человек. Пункт оснащён всем необходимым для первичного осмотра пациентов, есть даже гинекологический кабинет. Общая стоимость объекта без оборудования составила свыше 3 млн рублей. Прежде жители были вынуждены ездить за медпомощью в соседнюю деревню.
В Баймакском районе за последние два года новые ФАПы появились в сёлах Ишберда, Семёновский и деревне Нижнеидрисово. Ещё один по распоряжению Радия Хабирова должны возвести в селе Кугидель до конца года. Главврач Центральной районной больницы рассказала, что продолжается оснащение медицинских учреждений оборудованием, обновляется автопарк скорой медпомощи. Глава республики дал указание до ноября передать ЦРБ ещё два автомобиля неотложки.
После осмотра медучреждения руководитель региона пообщался с местными жителями. По итогам разговора Радий Хабиров поручил в следующем году начать газификацию населённого пункта, подготовить проект строительства дороги от Яратово до Баймака, проработать вопрос установки памятника уроженцам села, погибшим во время Великой Отечественной войны.