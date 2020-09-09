Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Баймакский район

В Баймакском районе за последние два года новые ФАПы появились в сёлах Ишберда, Семёновский и деревне Нижнеидрисово. Ещё один по распоряжению Радия Хабирова должны возвести в селе Кугидель до конца года. Главврач Центральной районной больницы рассказала, что продолжается оснащение медицинских учреждений оборудованием, обновляется автопарк скорой медпомощи. Глава республики дал указание до ноября передать ЦРБ ещё два автомобиля неотложки.