В Башкирии в рамках нацпроекта построят детсад на 95 мест

В деревне Емаши Белокатайского района завершается строительство нового детского сада на 95 мест. Возведение соцобъекта началось в прошлом году. Когда дошкольное учреждение введут в строй и укладываются ли в сроки строители?
Благоустройство территории нового детского сада идет полным ходом. Рабочие при помощи экскаваторов выравнивают площадку, во дворе посадят деревья и кустарники. Также приступили к укладке бордюрных камней и асфальтового покрытия. Работы нужно завершить до дождей.
А вот в самом здании детского сада работы почти завершили. Сейчас в дошкольное образовательное учреждение завозят мебель. Это кроватки, шкафы, столы. Также в группах для обеспечения безопасности установили камеры видеонаблюдения. Детсад смогут посещать и особенные дети. В здании установили лифт.
Строительство детского сада началось в декабре 2019 года. Объект возводят в рамках национального проекта «Демография». Стоимость проекта – около 87 миллионов рублей.
Сейчас объект находится на стадии завершения. Строители ведут работы по благоустройству территории. Детский садик планируют сдать ко Дню республики. Уже 11 октября новое дошкольное образовательное учреждение распахнет свои двери для юных жителей села Емаши.