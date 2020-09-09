В Башкирии в рамках нацпроекта построят детсад на 95 мест

В деревне Емаши Белокатайского района завершается строительство нового детского сада на 95 мест. Возведение соцобъекта началось в прошлом году. Когда дошкольное учреждение введут в строй и укладываются ли в сроки строители?

Благоустройство территории нового детского сада идет полным ходом. Рабочие при помощи экскаваторов выравнивают площадку, во дворе посадят деревья и кустарники. Также приступили к укладке бордюрных камней и асфальтового покрытия. Работы нужно завершить до дождей.

Работы много. Из техники у нас два трактора. Они облегчают. Конечно, столько перекопали здесь, всю коммуникацию мы сделали. Уже фактически тут осталась дорога. Павел Завьялов, экскаваторщик

А вот в самом здании детского сада работы почти завершили. Сейчас в дошкольное образовательное учреждение завозят мебель. Это кроватки, шкафы, столы. Также в группах для обеспечения безопасности установили камеры видеонаблюдения. Детсад смогут посещать и особенные дети. В здании установили лифт.

На сегодняшний день этот садик был очень необходим. До этого детский сад располагался в двух приспособленных помещениях. Одно1896 года, другое – 1916 года. Помещения были старой постройки. Были в плачевном состоянии. На сегодняшний день заканчивается строительство такого прекрасного здания на 95 мест. Константин Гладышев, заместитель главы администрации Белокатайского района по строительству

Строительство детского сада началось в декабре 2019 года. Объект возводят в рамках национального проекта «Демография». Стоимость проекта – около 87 миллионов рублей.