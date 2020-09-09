Упавший в пропасть в Башкирии водитель 3 недели ждет помощи

Дальнобойщик из Азербайджана более трех недель ждёт помощи на трассе Уфа-Инзер. Из-за отказавших на спуске тормозов водитель фуры не справился с управлением на крутом повороте, который известен как Тёщин язык, и сорвался в овраг. В соцсетях появилась информация о том, что мужчина голодает, охраняя грузовик и ожидая помощи.
Дальнобойщик Маис Мамадов не ожидал, что его пребывание в Башкирии затянется на столь длительный срок. С 21 августа он живет в Белорецком районе, курсируя между селом Инзер и оврагом на Тёщином языке, куда его фура слетела после отказа тормозов.
– Накладки поменяли, машина в технически исправном состоянии была. Просто шланг оборвался у меня.
В результате груженная 20 тоннами оцинкованных вёдер фура набрала скорость на спуске, столкнулась с легковым автомобилем и, пробив ограждение, сорвалась в овраг. Пролетев пару десятков метров, грузовик ударился о скалу. Снеся несколько деревьев, машина остановилась посреди небольшой горной речки. Маис лишь чудом остался жив, но повредил ногу. С трудом выбравшись из покореженной кабины. В шоковом состоянии, не чувствуя боли, он побежал наверх. Больше всего мужчина испугался за жизни людей в легковом авто.
Вызвав хозяина груза, дальнобойщик несколько дней не отходил от машины. Боялся мародеров. Говорит, что однажды встретил медвежонка, а по ночам слышал вой волков. Продукты и вода быстро закончились, помогли неравнодушные водители.
Лишь когда фуру разгрузили, дальнобойщик на попутке отправился за медпомощью в Инзер. В местной гостинице ему предложили бесплатное койко-место, жители обеспечили водителя всем необходимым, за что Маис им безмерно благодарен. Но гостеприимными оказались не все.
Но это не сильно расстроило дальнобойщика. Все три недели он сожалеет лишь о том, что в суматохе не успел записать телефонные номера водителя и пассажиров легковой машины. Он очень хочет проведать их и извиниться за происшествие.
– Дай Аллах, чтобы нормально всё обошлось. Железка это железка, страховка есть, машину сделаю. Я просто не мог до них дозвониться, не мог найти номера, чтобы спросить как они, что с ними.
Тёщин язык – самый опасный поворот на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Серьезные аварии происходили здесь и раньше. В овраге до сих пор можно найти обломки машин. Но такого случая не припомнят даже инспекторы.
Буквально за доли секунды дальнобойщику пришлось принять непростое, но единственно верное решение. Уйти в овраг вместо того, чтобы пытаться войти в поворот с неработающими тормозами. В этом случае многотонная фура просто бы перевернулась, тогда жертв ДТП было бы не избежать.
К счастью, на этот раз трагедии удалось избежать, в аварии никто не погиб. После эвакуации разбитой фуры, которая запланирована на завтра, дальнобойщик намерен найти и проведать других пострадавших в этой аварии.