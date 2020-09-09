Упавший в пропасть в Башкирии водитель 3 недели ждет помощи

Дальнобойщик из Азербайджана более трех недель ждёт помощи на трассе Уфа-Инзер. Из-за отказавших на спуске тормозов водитель фуры не справился с управлением на крутом повороте, который известен как Тёщин язык, и сорвался в овраг. В соцсетях появилась информация о том, что мужчина голодает, охраняя грузовик и ожидая помощи.

Дальнобойщик Маис Мамадов не ожидал, что его пребывание в Башкирии затянется на столь длительный срок. С 21 августа он живет в Белорецком районе, курсируя между селом Инзер и оврагом на Тёщином языке, куда его фура слетела после отказа тормозов.

– Накладки поменяли, машина в технически исправном состоянии была. Просто шланг оборвался у меня.

В результате груженная 20 тоннами оцинкованных вёдер фура набрала скорость на спуске, столкнулась с легковым автомобилем и, пробив ограждение, сорвалась в овраг. Пролетев пару десятков метров, грузовик ударился о скалу. Снеся несколько деревьев, машина остановилась посреди небольшой горной речки. Маис лишь чудом остался жив, но повредил ногу. С трудом выбравшись из покореженной кабины. В шоковом состоянии, не чувствуя боли, он побежал наверх. Больше всего мужчина испугался за жизни людей в легковом авто.

Я побежал наверх. Смотрю, машина стоит. Женщина и мужчина стояли, они в сознании были. Одна девушка ногу повредила, скорая приехала, ей ногу забинтовали. Я от скорой помощи отказался. Маис Мамадов, дальнобойщик

Вызвав хозяина груза, дальнобойщик несколько дней не отходил от машины. Боялся мародеров. Говорит, что однажды встретил медвежонка, а по ночам слышал вой волков. Продукты и вода быстро закончились, помогли неравнодушные водители.

Решили заехать, всё равно по пути было. Купили немного продуктов, чтобы угостить. Это такая водительская солидарность. Мы сами водители, сами тоже ездим по городам. По России тоже бывает. Ильнур Ахметгареев и Илья Кузьмин

Лишь когда фуру разгрузили, дальнобойщик на попутке отправился за медпомощью в Инзер. В местной гостинице ему предложили бесплатное койко-место, жители обеспечили водителя всем необходимым, за что Маис им безмерно благодарен. Но гостеприимными оказались не все.

Из-за груза мы тут сидели, потому что груз нужно было охранять. Меня два дня не было, у меня автономку сняли, домкрат с багажника тоже сняли. Маис Мамадов, дальнобойщик

Но это не сильно расстроило дальнобойщика. Все три недели он сожалеет лишь о том, что в суматохе не успел записать телефонные номера водителя и пассажиров легковой машины. Он очень хочет проведать их и извиниться за происшествие.

– Дай Аллах, чтобы нормально всё обошлось. Железка это железка, страховка есть, машину сделаю. Я просто не мог до них дозвониться, не мог найти номера, чтобы спросить как они, что с ними.

Тёщин язык – самый опасный поворот на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Серьезные аварии происходили здесь и раньше. В овраге до сих пор можно найти обломки машин. Но такого случая не припомнят даже инспекторы.

Самое крупное дорожно-транспортное происшествие на данный момент вот это, которое произошло 21 августа. Айдар Зайнетдинов, инспектор УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Буквально за доли секунды дальнобойщику пришлось принять непростое, но единственно верное решение. Уйти в овраг вместо того, чтобы пытаться войти в поворот с неработающими тормозами. В этом случае многотонная фура просто бы перевернулась, тогда жертв ДТП было бы не избежать.