Надежда Бабкина откроет фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе

В Уфе Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» откроют «Сердце Евразии». Народная артистка прибыла в Башкортостан со всероссийским фестивалем-марафоном «Песни России».

Вместе с ней в республику приехали артисты со всей страны. Сегодня на пресс-конференции Надежда Бабкина рассказала, что рада после долгого затишья выступить в республике. Артистка перенесла COVID-19 в тяжелой форме, была в коме.