В Башкирии ловят черных копателей

В Башкирии нелегальные копатели продолжают незаконно добывать песчано-гравийную смесь. В республике проводят рейды по выявлению карьеров, которые раскапывают без лицензии. Штрафы для нарушителей могут достигать до полумиллиона рублей. Однако это не останавливает охотников за песком.

Мало того, что незаконный, так ещё и опасный для жизни. Такие карьеры представляет угрозу не только для природы, но и для жителей близлежащих населённых пунктов. Резкие и незаметные обрывы, провисшие электрические провода. Оказалось, добыча ведётся не только без лицензии, но ещё и с многочисленными нарушениями. Сотрудники Гостехнадзора проверили состояние рабочего оборудования.

Подъехавшие чуть позже полицейские оформили в отношении хозяина бетоносмесительной установки протокол. На него заведут административное дело. А сотрудникам Минэкологии предстоит провести немало экспертиз, чтобы максимально точно оценить ущерб, который был нанесен окружающей среде.

Доказать, что разработкой занимается юридическое лицо, сложно. Но если это удастся сделать, то штраф нарушителю грозит солидный – от 100 до 500 тысяч рублей. Но, видимо, доходы превышают расходы. Ведь мужчина уже попадался в руки полицейских. Отделался штрафными санкциями и вновь вышел на черный промысел.

Следы от ковша экскаватора, в последующем, могу предположить, что это использовалась техника этого РБУ. Хозяин привлекался неоднократно к ответственности, но это ему уроком не идёт. Значит, в последующем необходимо на другом уровне рассматривать вопрос. О приостановлении деятельности РБУ, чтобы урон нашему государству и природе предотвратить. Роберт Раянов, начальник отдела лицензирования и мониторинга недропользования Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан