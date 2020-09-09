Под Уфой археологи обнаружили уникальные артефакты

Археологи обнаружили неожиданные находки под Уфой. Древнее поселение рядом с деревней Елкибаево специалисты датировали эпохой средневековья. Однако на местности ученые нашли более ранние артефакты. Люди населяли участок ещё в каменном веке.

Всего полметра земли, а под ногами несколько культурных слоев. Находки эпохи каменного века стали сюрпризом для археологов. Артефакты принадлежат к периоду неолита, а именно могли быть изготовлены более пяти тысяч лет назад. Изначально же группа специалистов ехала для изучения другого времени. Селище рядом с Елкибаево эксперты относили к эпохе средневековья.

Находки часто совсем рядом – почти на поверхности. Прежде, чем археологи берут в руки лопаты, местность исследуют с металлоискателем.

Несколько тысяч квадратных метров археологи исследуют вручную. Чтобы случайно не повредить артефакты, секторы выкапывают до так называемого материкового слоя, в данном случае это глина. После лаборанты делают разрезы, это уже небольшие ямы для исследования.

Найденные предметы древности исследуют и отправят на хранение в музеи. Но, по словам специалистов, этого недостаточно, необходим депозитарий – специальное место для хранения ценных артефактов.

Селище рядом с Елкибаево обнаружили три года назад случайно при строительстве Восточного выезда. По закону прокладыванию новой магистрали предшествуют археологические работы.