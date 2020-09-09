В Уфе пройдет Кубок России по греко-римской борьбе

В Уфе с 8 по 11 октября пройдет Кубок России в личном и командном зачетах по спортивной греко-римской борьбе. Сегодня состоялось заседание оргкомитета с участием президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили по вопросам проведения турнира.

На нем обсудили вопросы логистики, питания и проживания спортсменов во время Кубка России. Этот турнир станет тестовым перед проведением в Уфе в 2021 году чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров.