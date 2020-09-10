Погода на 10 сентября в Башкирии: начались проливные дожди

Солнечная погода в Башкирии сделала паузу. Как минимум ближайшие сутки нас ожидают дожди.
Мы выяснили, какая погода будет в крупных городах республики 10 сентября.
Погода в Уфе на 10 сентября
Утром в Уфе будет много осадков, всего +13 и ветер 7 метров в секунду.
Дождь станет чуть слабее к полудню, но будет идти до конца рабочего дня. Максимальная температура воздуха +16, ветер до 10 метров в секунду.
Не забудьте взять с собой на прогулку зонт.
Погода в Стерлитамаке на 10 сентября
В Стерлитамаке дождь будет намного сильнее.
Утром за окном будет всего +10, одевайтесь теплее. К полудню дождь усилится, ожидается большое количество осадков. После обеда - гроза.
Солнце появится только около 17 часов, на улице будет +15, но дождь будет идти до самой ночи. По возможности оставайтесь дома.
Погода в Нефтекамске на 10 сентября
Утром начнется с +11 градусов тепла.
Осадков в Нефтекамске будет меньше, чем в центральной части Башкирии. Днем +17, сквозь тучи будет иногда показываться солнце.
Вечером станет прохладнее, всего +13. За окном обещают ветер до 7 метров в секунду.
Погода в Октябрьском на 10 сентября
Утром в Октябрьском будет очень сильный дождь, ожидается большое количество осадков. Температура воздуха составит всего +11 градусов.
А вот к полудню станет ясно, +14. К вечеру установится облачная погода, +18 градусов, но уже без дождя.
Весь день будет слабый ветер до 5 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 10 сентября
А вот жителям Белорецка стоит быть аккуратнее.
Утром будет всего +12, но ветер поднимется до 10 метров в секунду. С утра и до вечера будут идти дожди, максимальная температура воздуха +15.
Вечером за окном может подняться ветер до 8 метров в секунду. Будьте аккуратнее во время вечерних прогулок.
Погода в Кумертау на 10 сентября
Юг Башкирии в этот день совсем не теплый.
Весь день в Кумертау ни намека на солнце - сплошные дожди. Ожидается огромное количество осадков, столбик термометра не поднимается выше +14 градусов.
При этом будет ветрено - до 11 метров в секунду. По возможности лучше остаться дома.