Погода на 10 сентября в Башкирии: начались проливные дожди

Солнечная погода в Башкирии сделала паузу. Как минимум ближайшие сутки нас ожидают дожди.

Мы выяснили, какая погода будет в крупных городах республики 10 сентября.

Погода в Уфе на 10 сентября

Утром в Уфе будет много осадков, всего +13 и ветер 7 метров в секунду.

Дождь станет чуть слабее к полудню, но будет идти до конца рабочего дня. Максимальная температура воздуха +16, ветер до 10 метров в секунду.

Не забудьте взять с собой на прогулку зонт.

Погода в Стерлитамаке на 10 сентября

В Стерлитамаке дождь будет намного сильнее.

Утром за окном будет всего +10, одевайтесь теплее. К полудню дождь усилится, ожидается большое количество осадков. После обеда - гроза.

Солнце появится только около 17 часов, на улице будет +15, но дождь будет идти до самой ночи. По возможности оставайтесь дома.

Погода в Нефтекамске на 10 сентября

Утром начнется с +11 градусов тепла.

Осадков в Нефтекамске будет меньше, чем в центральной части Башкирии. Днем +17, сквозь тучи будет иногда показываться солнце.

Вечером станет прохладнее, всего +13. За окном обещают ветер до 7 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 10 сентября

Утром в Октябрьском будет очень сильный дождь, ожидается большое количество осадков. Температура воздуха составит всего +11 градусов.

А вот к полудню станет ясно, +14. К вечеру установится облачная погода, +18 градусов, но уже без дождя.

Весь день будет слабый ветер до 5 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 10 сентября

А вот жителям Белорецка стоит быть аккуратнее.

Утром будет всего +12, но ветер поднимется до 10 метров в секунду. С утра и до вечера будут идти дожди, максимальная температура воздуха +15.

Вечером за окном может подняться ветер до 8 метров в секунду. Будьте аккуратнее во время вечерних прогулок.

Погода в Кумертау на 10 сентября

Юг Башкирии в этот день совсем не теплый.

Весь день в Кумертау ни намека на солнце - сплошные дожди. Ожидается огромное количество осадков, столбик термометра не поднимается выше +14 градусов.