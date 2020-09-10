Нуждается в медпомощи: в Башкирии пропал 23-летний парень

В Баймаке разыскивают без вести пропавшего 23-летнего Ильгиза Кунаккужина. Парня ищут с 29 августа. В день исчезновения он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Ильгиза ищут волонтеры. Он нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (917) 798-23-88, 8 (800) 700-54-52 или 112.