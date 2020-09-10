В Уфе мужчина разгуливал по улицам в одних трусах

В столице Башкирии продолжают происходить странные вещи. Вчера, 9 сентября, по улицам города гулял мужчина в одних трусах. Очевидцы выложили пост в местном паблике в соцсетях.

Мужчину засняли недалеко от остановки «Хлопчатобумажный комбинат». На скриншоте с видео видно, как его под руки к машине ведут мужчина и женщина.