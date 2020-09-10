В Башкирии грузовик насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на автодороге Дюртюли-Нефтекамск. Именно там 40-летний пешеход шёл в попутном направлении прямо посередине дороги. 54-летний водитель КамАЗа не заметил мужчину, так как на нём не было никаких светоотражающих элементов. Произошло столкновение, которое стоило пешеходу жизни.