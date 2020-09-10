В Башкирии грузовик насмерть сбил пешехода

Накануне, 9 сентября, в Башкирии произошла смертельная авария. Инцидент зафиксировано в Краснокамском районе Башкирии. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции рассказала подробности произошедшего.
ДТП произошло на автодороге Дюртюли-Нефтекамск. Именно там 40-летний пешеход шёл в попутном направлении прямо посередине дороги. 54-летний водитель КамАЗа не заметил мужчину, так как на нём не было никаких светоотражающих элементов. Произошло столкновение, которое стоило пешеходу жизни.
Мужчина погиб на месте аварии. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что погибший был жителем города Октябрьского.
Фото: ГИБДД РБ.