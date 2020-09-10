Из ковид-госпиталя в Уфе выписали последнего пациента

16 апреля терапевтический корпус 6-ой больницы был переоборудован в коронавирусный госпиталь . Учреждение было рассчитано на 140 коек , а самое максимальное количество одновременно болеющих в госпитале оказалось 103 человека.

С 28 августа принимать коронавирусных больных госпиталь перестал. Клиника БГМУ готова снова развернуть ковид-госпиталь, если будет такая необходимость. А пока полученный опыт будет применяться в пульмонологическом центре, который создаётся на базе терапевтического корпуса. Там будут наблюдать за пациентами, которые перенесли коронавирус или другие лёгочные патологии.