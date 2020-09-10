В Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса

Информационный портал стопкоронавирус.рф озвучил новую статистику по заболевшим на 10 сентября. Так, стало известно, что в Башкирии увеличилось количество летальных случаев от COVID-19.
За всё время пандемии в Башкирии официально от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 человек. Последним погибшим оказался мужчина 85 лет из Уфы. По сообщениям регионального Минздрава, у пациента были сопутствующие серьёзные заболевания: атеросклероз аорты, коронарных артерий, гипертоническая болезнь с поражением почек.
За сутки выявили ещё 29 заболевших. А общее число заразившихся за всё время достигло 8101 человек.
С выздоровлением было выписано 212 человек, а за всё время пандемии – 7523. Также стало известно, что из ковид-госпиталя при БГМУ был выписан последний пациент, который переболел COVID-19. Клиника возвращается к работе в штатном режиме.