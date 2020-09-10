В Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса

Информационный портал стопкоронавирус.рф озвучил новую статистику по заболевшим на 10 сентября. Так, стало известно, что в Башкирии увеличилось количество летальных случаев от COVID-19.

За всё время пандемии в Башкирии официально от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 человек. Последним погибшим оказался мужчина 85 лет из Уфы. По сообщениям регионального Минздрава, у пациента были сопутствующие серьёзные заболевания: атеросклероз аорты, коронарных артерий, гипертоническая болезнь с поражением почек.

За сутки выявили ещё 29 заболевших. А общее число заразившихся за всё время достигло 8101 человек.