В Башкирии безработные получат дополнительно 3 тысячи рублей

Безработных жителей Башкирии в этом месяце ждут дополнительные выплаты. Однако это коснется только тех, у кого есть несовершеннолетние дети.

При этом выплату дадут на каждого из детей в возрасте до 18 лет. Соответствующее постановление можно найти на сайте российского правительства.