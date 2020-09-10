В Башкирии безработные получат дополнительно 3 тысячи рублей

Безработных жителей Башкирии в этом месяце ждут дополнительные выплаты. Однако это коснется только тех, у кого есть несовершеннолетние дети.
При этом выплату дадут на каждого из детей в возрасте до 18 лет. Соответствующее постановление можно найти на сайте российского правительства.
Согласно документу, каждый нетрудоустроенный, у которого есть несовершеннолетние дети, получит три тысячи рублей к пособию по безработице. Такую социальную поддержку выплатят около 2,8 миллиона человек. Из федерального бюджета на эти цели выделили 8,5 млрд рублей.