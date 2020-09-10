В России на 5,3 тысяч увеличилось количество зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено ещё 5363 человека с подтверждённым COVID-19.

За всё время пандемии было зарегистрировано уже 1 046 370 зараженных. Однако число активных случаев по данным на 10 сентября составляет 165 734. Этот показатель уменьшился на 680 человек.