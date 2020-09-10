ФАС не поддержала идею о сокращении маршрутов в Уфе

Федеральная антимонопольная служба в Башкирии не поддержала идею о сокращении автобусных маршрутов в Уфе. Напомним, власти республики решили ликвидировать 49 маршрутов из 122. По мнению ведомства, такая инициатива ограничивает конкуренцию.

В планах правительства Башкирии вместо 49 повторяющихся маршрутов ввести 8 новых. Однако эксперты утверждают, что отмененные и остро востребованные коммерческие маршруты не будут заменены аналогичными новыми. Из альтернативных вариантов будут: поездки с пересадками, дополнительное ожидание транспорта, дополнительная оплата за содержание автопарка. Жители Уфы могут расценить такие изменения крайне негативно.

К тому же, по мнению антимонопольной службы, сокращение 40% маршрутов является действием, которое ограничивает конкуренцию, препятствует продолжению деятельности ряда перевозчиков, имеющих подвижной состав и компетенцию.

Зампредседателя Гостранса РБ Рафит Ягафаров сообщал, что вместо ликвидированных рейсов будут введены новые для периферийных районов города – по ним планируется пустить автобусы большой и средней вместимости.