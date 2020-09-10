В Уфе микроавтобус наехал на женщину с коляской

Сегодня, 10 сентября, в одном из дворов Уфы произошёл дорожно-транспортный инцидент. На двух женщин и коляску с ребёнком наехал микроавтобус . Видео случившегося появилось в социальных сетях столицы.

На кадрах видеозаписи хорошо заметно, что две женщины стоят у тротуара с коляской. Как сообщают сами пострадавшие, они только вышли из такси и проверяли коляску. В этот момент рядом стоящий микроавтобус начал движение назад. Транспорт успел толкнуть одну из женщин и коляску.