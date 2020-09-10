Театр кукол в Уфе готовится к открытию сезона

Башкирские театры готовятся к открытию нового сезона. Сразу два премьерных спектакля ожидают юных зрителей в сентябре.
19 числа в Башкирском театре кукол можно будет увидеть спектакль «Коза-дереза» в инсценировке детского драматурга Михаила Сулонина. В сценическом исполнении новая постановка выйдет в классическом ширмовом варианте и тростевыми куклами. А в актёрском будут задействованы практически все актеры русской труппы.
23-го сентября ожидается премьера спектакля «Гуси-Лебеди». Этого момента артисты заждались, учитывая, что из-за пандемии пришлось надолго приостановить работу.