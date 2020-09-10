Театр кукол в Уфе готовится к открытию сезона

Мы уже с трепетом ждем наших зрителей. Конечно, мы очень рады, и артисты соскучились по такой работе, когда подержать куклу в руках, порепетировать, повзаимодействовать здесь воочию. Это, конечно, очень радостно.

Ольга Шарафутдинова, режиссёр Башкирского государственного театра кукол