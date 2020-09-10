В Уфе прошли испытания первого башкирского беспилотника-дальнохода

В башкирской столице прошли первые испытания наземного беспилотника-дальнохода. Конструкцию воплотил в жизнь уфимец Ильфат Байназаров.
Беспилотник управляетсядистанционно с любой точки земли. А по словам создателя, заряда ему хватает на 6-10 часов. Ильфат Байназаров поделился своим творением в интернете и спросил у пользователей сети, где может пригодиться такая конструкция.
Также создатель необычного дальнохода предложил придумать название аппарату. Среди предложенных вариантов замечено патриотичное имя – «уфаход».