Под Уфой по просьбам людей провели высокоскоростной интернет

Этой весной в связи с пандемией к нам обращались жители деревни Елкибаево по вопросу улучшения качества связи. Мы, в свою очередь, просили операторов связи изыскать возможность решить эту проблему для жителей небольших населенных пунктов, таких как деревня Елкибаево. Мы очень рады, что такая возможность нашлась!

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления РБ