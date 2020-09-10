Под Уфой по просьбам людей провели высокоскоростной интернет

В Зауфимье местные жители долгое время мучились из-за отсутствия интернет-связи. Теперь их проблема решена. В нескольких километрах от столицы наконец-то провеливысокоскоростной интернет.
Сама деревня Елкибаево и соседние села — территория перспективной застройки Уфы. Здесь получили участки более двух тысяч многодетных семей и инвалидов. Из-за недостаточного количества дорог стройка идет не быстро, поэтому абонентов мало, что невыгодно операторам связи.
По информации «Башинформ», стоимость установки одной такой вышки порядка шести миллионов рублей. Республиканские власти провели переговоры с МТС, те пошли навстречу, установили вышку и теперь у жителей всей округи есть доступ к высокоскоростному мобильному интернету стандарта 4G.
По последним данным, услугами сотовой связи разного качества обеспечены 97% жителей, доступом к скоростному интернету около 90%.
Фото: Башинформ.