Под Уфой по просьбам людей провели высокоскоростной интернет

В Зауфимье местные жители долгое время мучились из-за отсутствия интернет-связи. Теперь их проблема решена. В нескольких километрах от столицы наконец-то провеливысокоскоростной интернет.

Этой весной в связи с пандемией к нам обращались жители деревни Елкибаево по вопросу улучшения качества связи. Мы, в свою очередь, просили операторов связи изыскать возможность решить эту проблему для жителей небольших населенных пунктов, таких как деревня Елкибаево. Мы очень рады, что такая возможность нашлась!

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления РБ

Сама деревня Елкибаево и соседние села — территория перспективной застройки Уфы. Здесь получили участки более двух тысяч многодетных семей и инвалидов. Из-за недостаточного количества дорог стройка идет не быстро, поэтому абонентов мало, что невыгодно операторам связи.

По информации «Башинформ», стоимость установки одной такой вышки порядка шести миллионов рублей. Республиканские власти провели переговоры с МТС, те пошли навстречу, установили вышку и теперь у жителей всей округи есть доступ к высокоскоростному мобильному интернету стандарта 4G.

В этом году нам удалось обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом жителей более чем 80 сёл и деревень региона. Для многодетных семей и мобильный интернет — это возможность учиться дистанционно, и получать консультации врача онлайн, и пользоваться госуслугами в электронном формате.

Егор Фисюк, директор филиала МТС в РБ

По последним данным, услугами сотовой связи разного качества обеспечены 97% жителей, доступом к скоростному интернету около 90%.

Фото: Башинформ. 