В Уфе могут начать проводить Махмутовские чтения

Вклад академика Анаса Махмутова в стратегическое развитие Башкортостана обсудили в БАГСУ. Там прошел круглый стол с участием экономистов, руководителей органов государственной власти, а также близких ученого.

Минувшим летом Анас Махмутов ушел из жизни в Уфе в возрасте 90 лет. Под его руководством разрабатывались такие программы, как «Стабилизация экономики Башкирской ССР и перехода к рыночным отношениям» и «Стратегии социально-экономического развития Башкортостана». Организаторы круглого стола объявили о намерениях проводить в дальнейшем Махмутовские чтения.