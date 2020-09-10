В Уфе могут начать проводить Махмутовские чтения

Вклад академика Анаса Махмутова в стратегическое развитие Башкортостана обсудили в БАГСУ. Там прошел круглый стол с участием экономистов, руководителей органов государственной власти, а также близких ученого.
Минувшим летом Анас Махмутов ушел из жизни в Уфе в возрасте 90 лет. Под его руководством разрабатывались такие программы, как «Стабилизация экономики Башкирской ССР и перехода к рыночным отношениям» и «Стратегии социально-экономического развития Башкортостана». Организаторы круглого стола объявили о намерениях проводить в дальнейшем Махмутовские чтения.
В начале года Анаса Махмутова по распоряжению Главы Башкортостана наградили орденом Салавата Юлаева. Таким образом власти оценили вклад ученого в создание школы экономистов республики, которые впоследствии определили развитие региона. Анас Махмутов также принимал участие в создании БАГСУ и стал первым ректором вуза.