Инфекционному центру под Уфой подарили картины

В дар новому ковид-центру под Уфой передали три картины. Их автор – один из основателей башкирской школы живописи, заслуженный художник Башкортостана Федор Кащеев.

Он обратился к Главе республики, который поддержал благотворительную инициативу. Теперь в здании Республиканского инфекционного центра появились полотна под названием «Башкирский кумыс», «Доярка» и «Ленин и Крупская».