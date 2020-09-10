Инфекционному центру под Уфой подарили картины

В дар новому ковид-центру под Уфой передали три картины. Их автор – один из основателей башкирской школы живописи, заслуженный художник Башкортостана Федор Кащеев.
Он обратился к Главе республики, который поддержал благотворительную инициативу. Теперь в здании Республиканского инфекционного центра появились полотна под названием «Башкирский кумыс», «Доярка» и «Ленин и Крупская».
Как пояснил 86-летний мастер, он надеется, что арт-терапия создаст особую атмосферу для выздоровления в медучреждении. Напомним, новый клинико-диагностический центр в поселке Зубово открыли 1 июня.